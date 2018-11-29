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Участия сына Порошенко ждали в провокации в Керченском поливе

08:17
  • четверг
  • 29 ноября 2018

На Украине удивлены, что наследника президента не оказалось на одном из задержанных катеров.

"На подобные операции, которые носят политические и другие опасные моменты, или тайные операции, прежде всего, идут офицеры – дети высокопоставленных политиков и чиновников", – заявил в эфире канала «112» бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
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Экс-министр не сомневается, что произошедшее является провокацией. «Я инженер, менеджер, я моряк, я хожу морем, я знаю, что такое проходы пролива. Но первое – у меня простой вопрос как у логиста, почему два катера типа «Гюрза» повезли трейлерами в Мариуполь, а эти – пошли морем? О том, что они шли, знали все. Второе, у них запас хода 260 миль, без дозаправки до Мариуполя дойти он не мог», – возмутился Червоненко.

Как подчеркнул министр, до этого инцидента два украинских корабля прошли, предупредив Россию и соблюдая все морские правила. "На всех каналах мира существуют правила, я знаю на себе. Для всех существует правило: пока тебе два раза с дубляжом не подтвердят проход, ты не имеешь права соваться. Плюс они зашли в территориальные воды, которые были русскими до присоединения Крыма. Все записано", - пояснил Червоненко.

Напомним, провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. В тот день два украинских бронекатера и буксир подошли к российским территориальным водам и пытались прорваться в Азовское море. Российские пограничники задержали суда.

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