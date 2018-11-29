Саакашвили рвет и мечет: на выборах в Грузии впервые победила женщина

Это последние президентские выборы в Грузии, проходящие путем прямого голосования. В будущем главу государства будет назначать избирательная коллегия.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили побеждает во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов. У ее соперника Григола Вашадзе - 40,44%. Об этом свидетельствуют данные после подсчета голосов с 99,7% избирательных участков.

ЦИК Грузии все еще подводит итоги выборов, передает ТАСС, однако Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу. Тем временем Вашадзе заявил, что не признает поражения во втором туре и будет ждать окончательных результатов выборов.

66-летняя Зурабишвили выразила благодарность избирателям за поддержку. "Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии - и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня", - сказала она. Зурабишвили назвала своей главной целью на посту президента сплочение общества.

И пока премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил свою страну "с еще одной победой", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже призвал население начать акции протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы. В его заявлении говорится, что он не признает легитимность второго тура выборов главы государства. Саакашвили также вновь пообещал вернуться в Грузию.

Недовольство экс-президента будущим президентом-женщиной связан с недавним заявлением Зурабишвили. Она обвинила Саакашвили в том, что во время российско-грузинской войны тот бомбил грузинское село и подорвал территориальную целостность страны. Она обратилась в Гаагский трибунал с обвинениями против Саакашвили. В ответ опальный украинский политик назвал Зурабишвили "главной барыгой Грузии" и "конопляной королевой".

При этом Вашадзе ранее заявлял, что в случае победы на выборах помилует Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в Грузии в уголовных преступлениях.

В среду в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. В ходе первого тура 28 октября кандидаты набрали почти одинаковое число голосов.

В Грузии это последние президентские выборы, проходящие путем прямого голосования. В будущем главу государства будет назначать избирательная коллегия, в которую войдут по 150 депутатов парламента и представителей регионов, а также муниципалитетов.