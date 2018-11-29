"Несчастный регион станет самым счастливым". Сирийская Эль-Кунейтра возрождается

В сирийской провинции Эль-Кунейтра, города которой называют "памятниками насилию", восстанавливают школы, мосты, дороги и промзоны.

Сирийские власти намерены в течение трех месяцев ввести в строй важный стратегический объект - автомобильный мост в провинции Эль-Кунейтра. До войны он соединял юг и север региона, но был разрушен террористами. Теперь восстановление инфраструктуры идет по всей стране. На юго-западе САР создается промышленная зона. На 250 тысячах квадратных метров будут размещены предприятия химического, пищевого, текстильного производства и металлообработки. Из Сирии - репортаж специального корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

Мост - главный социальный и стратегический объект в Эль-Кунейтре. На его восстановление брошены все силы. Дорога через него связывала самую маленькую провинцию Сирии со всеми городами и районами, пока Кунейтру не захватили боевики.

"Сирийская армия атаковала боевиков, и они, чтобы разделить провинцию, взрывали трижды этот мост. Но в итоге их выбили и отсюда, и из всех городов Эль-Кунейтры. Отстроить заново самую главную трассу и этот мост - наша первоочередная задача", - заявил замгубернатора Эль-Кунейтры Касем Мухаммед.

Мухаммад по образованию историк, но сегодня, когда в провинции не хватает не то чтобы профессиональных управленцев, а даже людей с высшим образованием, вынужден в одиночку заниматься и вопросами восстановления, и культуры, и туризма. Правда, туристов пока везти некуда. В самой бедной провинции древностей почти не осталось. Разве что бывшая столица, а сегодня "мертвый город". Одноименная Кунейтра. Как музей под открытым небом. Единственные смотрители и реставраторы – волонтеры Райя и Билял, художники. Они восстанавливают памятник первому президенту Хафизу Асаду.

"У нас здесь картина. Изображение на стелле. Хафиз Асад, отец нашего президента Башара Асада водружает флаг над городом. Нас попросили восстановить его", - сказал учитель, самодеятельный художник Райя Каншал.

Город был разрушен во время ближневосточных конфликтов. Люди его покинули. Какой будет судьба Эль-Кунейтры, в стране еще не решили.

"Восстановление? Нет. Мы любим его таким, какой он сейчас. Потому что мы должны показать его миру таким, какой он есть. Это памятник насилию", - продолжил Каншал.

У властей к проблеме другой подход. В послевоенных провинциях сейчас все внимание экономике и реанимации инфраструктуры. В первую очередь, традиционным для сирийских городов промышленным зонам. Индустриальной основе и мегаполисов, и таких окраин, как Эль-Кунейтра.

"Территория промзоны будет занимать 250 дунамов. Здесь будет четыре кластера: в одном будут предприятия химической промышленности, в другом - текстильной, в третьей - изделия из металла, и, наконец, продовольственная продукция. Сейчас мы заняты подводкой на эту территорию электричества и воды. Строительством дорог. Через три года мы вас ждём на открытие самых первых заводов", - заявил инженер строительства промзоны Хайсема аль-Акрама.

Обещают пригласить и на открытие новых школ. Их тоже активно поднимают из руин и расширяют. Сегодня главный и популярный лозунг в провинции - что в школах, что в администрации, что на стройках – "Самый несчастный регион станет самым счастливым".

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.