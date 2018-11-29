Boeing Трампа столкнулся с самолетом в аэропорту Нью-Йорка

Самолет двигался к стоянке и задел крыло президентского Boeing 757. Никто не пострадал.

Частный самолет президента США Дональда Трампа получил повреждения в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Двухмоторный бизнес-джет с тремя членами экипажа на борту двигался на стоянку и задел крыло президентского самолета Boeing 757. В результате инцидента никто не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщает "Газета.Ru", Трамп приобрел Boeing 757 в 2011 году за 100 миллионов долларов и не использовал его с момента вступления в президентскую должность.