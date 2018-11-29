ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Boeing Трампа столкнулся с самолетом в аэропорту Нью-Йорка

08:38
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Самолет двигался к стоянке и задел крыло президентского Boeing 757. Никто не пострадал.

Частный самолет президента США Дональда Трампа получил повреждения в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Двухмоторный бизнес-джет с тремя членами экипажа на борту двигался на стоянку и задел крыло президентского самолета Boeing 757. В результате инцидента никто не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщает "Газета.Ru", Трамп приобрел Boeing 757 в 2011 году за 100 миллионов долларов и не использовал его с момента вступления в президентскую должность.

Читайте также:
Главное сегодня
Самолет Трампа Boeing 757
Самолет Трампа Boeing 757
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение