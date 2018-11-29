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В США призвали не пускать Украину в НАТО

09:11
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Альянс не должен принимать новые страны, которые станут для него обузой в плане безопасности.

Североатлантическому альянсу нужно прекратить расширяться за счет проблемных стран. Стремящаяся в НАТО Украина станет обузой в плане безопасности.

Как пишет The National Interest, если бы в свое время президент Джордж Буш-младший принял Украину в НАТО, то из-за ситуации в Керченском проливе альянсу пришлось бы вмешаться в конфликт, поскольку нападение на одного из членов военной организации расценивается как нападение на каждого другого.

Кроме того, шанс войны возрастает, когда государства начинают заимствовать вооруженные силы США для собственных целей. Выбраться из этой войны Америке будет сложнее, чем вступить в нее, считают эксперты.

"У Вашингтона нет повода воевать. Киев мало интересен Западу с точки зрения безопасности. <…> Нынешние беды Украины вызывают обеспокоенность, но они никому не угрожают", - рассказал старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.

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