В самолет начнут пускать по смартфону

В 2019 году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.

В российских аэропортах в 2019 году хотят отменить бумажные посадочные талоны, вместо них пассажиры смогут пользоваться QR-кодом на смартфоне.

Московские аэропорты уже начали внедрять автоматизированные турникеты и безбумажные технологии. В "Домодедово" уже работают автоматизированные турникеты eGate.

Законодателям осталось лишь решить проблему двух взаимоисключающих норм: с одной стороны, электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, но с другой, от пассажиров требуют наличие штампа о прохождении досмотра, пишет газета "Известия".

Это нововведение позволит сократить время на посадку пассажиров и снизить затраты аэропорта. Бумажные билеты останутся, но будут необязательными.