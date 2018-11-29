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В самолет начнут пускать по смартфону

09:41
  • четверг
  • 29 ноября 2018

В 2019 году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.

В российских аэропортах в 2019 году хотят отменить бумажные посадочные талоны, вместо них пассажиры смогут пользоваться QR-кодом на смартфоне.

Московские аэропорты уже начали внедрять автоматизированные турникеты и безбумажные технологии. В "Домодедово" уже работают автоматизированные турникеты eGate.

Законодателям осталось лишь решить проблему двух взаимоисключающих норм: с одной стороны, электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, но с другой, от пассажиров требуют наличие штампа о прохождении досмотра, пишет газета "Известия".

Это нововведение позволит сократить время на посадку пассажиров и снизить затраты аэропорта. Бумажные билеты останутся, но будут необязательными.

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