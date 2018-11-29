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Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала цену выхода в финал шоу

09:39
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Столько заплатить за возможность называться лучшим магом страны может далеко не каждый.

Бывший участник "Битвы экстрасенсов", раскрыл тайны шоу.  Оказывается, в передаче процветает коррупция.

"Мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга", — рассказал маг, пожелавший скрыть свое имя от публики. Анонимность он объяснил подписанным с организаторами передачи соглашением о нераспространении информации.

Как рассказал ясновидящий, всех участников проекта ведут редакторы, которые перед испытаниями раскрывают необходимые для прохождения детали. Маг признался, что в "битве" было много участников, которые не имели абсолютно никаких экстрасенсорных способностей.

На шоу маги и ясновидящие рвутся лишь из-за того, что попадание на ТВ гарантирует хороший заработок в будущем. Когда это осознали и организаторы программы, то в шоу произошли небольшие перемены. "Ведущий Марат Башаров стал предупреждать зрителей, что не стоит платить экстрасенсам за личные сеансы, сами организаторы призывают не делать этого", — цитирует "360" экстрасенса.

"Битва экстрасенсов" — популярное российское телешоу о людях со сверхспособностями. Программа была удостоена антипремии от министерства образования и науки за популяризацию лженауки.

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