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Эксперт о реакции Трампа на провокацию Украины: "По-другому он не мог"

10:34
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Журналист Михаил Таратута уверен, что сдержанный ответ Дональда Трампа на провокацию Украины не мог быть другим.

В программе "События. 25-й час" обсудили заявление Дональда Трампа о провокации Украины в Керченском проливе, судьбу Договора о ракетах меньшей и средней дальности, а также перспективы начала общения США и России на экспертном уровне.

"Тон его был, безусловно, сдержанный", - согласился с мнением ведущего Алексея Фролова журналист Михаил Таратута, оценивая заявление президента США о провокации Украины в Керченском проливе.

"Я думаю, его ответ газете The Washington Post был конъюнктурным. Наверное, он не мог ответить по-другому", - прокомментировал эксперт.

Фролов также обсудил в Таратутой "системное недоверие" между США и Россией.

"Диалог возможен, но сначала нужно научиться понимать друг друга. Политический класс в Америке совсем не заинтересован разговаривать с Россией. Политики рассматривают Россию как противника, и Трамп вынужден считаться. Трамп демонизирован частью американской публики, либеральной части. И они будут бороться с ним при помощи России. Используя Россию как инструмент борьбы с Трампом до тех пор, пока он находится у власти. У меня очень пессимистичные взгляды на будущее", - сказал, оценивая перспективы отношений двух стран.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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