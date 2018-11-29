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При жесткой посадке вертолета UTair в НАО погиб человек

09:52
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Пилот Ми-26 не смог посадить машину в условиях метели. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице.

В Ненецком автономном округе следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-26, передает "ТВ Центр". В результате ЧП погиб командир экипажа и еще пятеро человек пострадали.

Трагедия произошла накануне недалеко от поселка Харьягинский. Вертолёт компании UTair совершал рейс с нефтегазового месторождения на аэродром "Пижма". Из-за метели машина три раза заходила на посадку. По предварительной версии, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

"На борту находились восемь человек, пять человек пострадали. Пострадавшие находятся в окружной больнице города Нарьян-Мар. В тяжелом состоянии - два человека, средней тяжести - два человека и один – легкой", - заявил представитель МЧС по НАО Александр Балашов.

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