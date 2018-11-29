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Встрече быть: Путину и Трампу дали два часа

10:01
  • четверг
  • 29 ноября 2018

На предстоящие переговоры Путина и Трампа отведено более двух часов. Встреча лидеров России и США состоится 1 декабря в Аргентине на саммите G20.

На переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине выделили более двух часов.

Как сообщает источник РИА Новости, встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее помощник американского президента по нацбезопаснсоти Джон Болтон озвучил темы переговоров. Путин и Трамп намерены обсудить все аспекты двусторонних отношений, в том числе, контроль над вооружениями и Ближний Восток. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудят и инцидент в Керченском проливе.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Свое участие подтвердили лидеры 19 стран и руководство Евросоюза. Как ожидается, Путин выступит с полноценным докладом и предложит меры по усилению роли ВТО.

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