Встрече быть: Путину и Трампу дали два часа

На предстоящие переговоры Путина и Трампа отведено более двух часов. Встреча лидеров России и США состоится 1 декабря в Аргентине на саммите G20.

На переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине выделили более двух часов.

Как сообщает источник РИА Новости, встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее помощник американского президента по нацбезопаснсоти Джон Болтон озвучил темы переговоров. Путин и Трамп намерены обсудить все аспекты двусторонних отношений, в том числе, контроль над вооружениями и Ближний Восток. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудят и инцидент в Керченском проливе.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Свое участие подтвердили лидеры 19 стран и руководство Евросоюза. Как ожидается, Путин выступит с полноценным докладом и предложит меры по усилению роли ВТО.