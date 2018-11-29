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В США скончался заключенный россиянин

10:24
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Он отбывал наказание за попытку нелегально проникнуть в США. В ноябре его должны были выслать на родину.

Посольство России в США сообщило о смерти заключенного россиянина, который отбывал наказание в Северозападном центре временного размещения нелегальных иммигрантов.

Речь идет о 40-летнем Мергенсане Амаре. Мужчина скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в штате Вашингтон. О его смерти уже доложили членам семьи, которые живут в России.

Как сообщает ТАСС, в конце 2017 года Амар предпринял попытку нелегально проникнуть в США, но его задержали и отправили в центр временного размещения мигрантов. В ноябре текущего года его должны были депортировать. 

В знак протеста Амар объявил голодовку, а затем совершил попытку суицида. В бессознательном состоянии его отправили в госпиталь, где врачи неделю боролись за его жизнь. 24 ноября россиянина отключили от системы жизнеобеспечения. Причиной смерти стала "гипоксическая травма головного мозга".

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