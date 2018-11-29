Собянин подвел итоги масштабной трансформации столицы

Мэр рассказал, как Москва из города для заводов, а позже города для машин, превратилась в город для людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках выступления на V бизнес-форуме "Трансформация" в "Олимпийском" рассказал о масштабном преобразовании всех городских сфер для того, чтобы столица стала комфортной для ее жителей.

"И бизнес, и город без трансформации и без понимания того, как они развиваются, существовать не могут. Мы все привыкли видеть город таким, каким он есть. На самом деле, в современном мире города меняются с большой скоростью. То, что раньше изменялось за столетия, сегодня меняется за годы или месяцы. Любая сфера города требует гигантской трансформации, чтобы развернуть ее навстречу человеку", - подчеркнул Собянин.

По словам мэра, Москва из города для заводов, а позже города для машин, превратилась в город для людей. "Надо поставить во главу человека. И так во всех сферах - образования, здравоохранения, коммунального хозяйства и других", - отметил он.

Также Собянин рассказал, что сегодня столичные многофункциональные центры "Мои документы" являются лучшими в мире. Однако, по словам мэра, еще есть над чем поработать в городе.

"Улиц и парков было реорганизовано множество, еще не все. У нас огромное количество районов в Москве, которые требуют также своей концепции и развития. Это новая страница развития города под названием "Мой район", - уточнил мэр.

Собянин напомнил, что для того, чтобы благоустроить пространство в городе, необходимо было провести большую работу, которая порой вызывала критику - убрать рекламные растяжки, воздушные провода, ликвидировать самострои, организовать парковочное пространство.

"Теперь мы считаем, что город выглядит европейским. Убрать все, что не нужно, привести в порядок было похоже на войну, но через это все пришлось пройти. Сегодня есть где жить, гулять, проводить праздники. Это ваш город, город ваших детей и внуков, пространство, которое принадлежит вам", - добавил он.

Произошла трансформация и в сфере транспортной инфраструктуры - появилось Московское центральное кольцо, построены новые линии и станции метро, разработан проект "Московские центральные диаметры" - нового наземного метро.

"Для автомобилистов мы каждый год строим больше 100 километров сложнейших дорог. В ближайшие годы стоит задача построить четыре хордовых сообщения - северо-западное, которое практически уже построено, северо-восточное, юго-восточное, Южную рокаду, которые дадут возможность автомобилистам проезжать через город, минуя его загруженную центральную часть. Это проект не миф, он полным ходом реализуется в Москве", - сказал мэр.

По словам Собянина, город проводит большую работу в сфере поддержки бизнеса. "Нужны специальные меры поддержки бизнеса - консультации, финансовая поддержка, инфраструктура, поддержка экспорта, образовательная поддержка, участие в государственном заказе - такая система в городе создана. Мы почти в два раза увеличили количество торговых площадей, и в 1,5 раза - количество офисов. Эта та политика, которую проводил город и будет ее проводить", - уточнил он.

Собянин напомнил, что если несколько лет назад в Москве существовало три-четыре технопарка, то сегодня в эту систему включено 33 технопарка, в которых работают около 40 тыс. человек. "И площадь технопарков уже сопоставима с площадью торговых центров", - отметил мэр.

По его словам, в Москве функционирует около 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет 13% от всего малого и среднего бизнеса в России.

"Благодаря развитию инфраструктуры, транспорта, изменению административных процедур мы имеем реальный рост инвестиций, практически 76%. Это раз в семь больше, чем в среднем по стране. Несмотря на кризисы, проблемы и санкции инвестиции в основной капитал Москвы растут", - констатировал Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что согласно опросам 60% москвичей хотели бы оставаться и жить в российской столице. Ее опережает только Лондон с показателем 62%.

В заключение Сергей Собянин поблагодарил всех присутствующих за участие в развитии города. "Трансформация" — крупнейший в мире форум-интенсив для развития предпринима­тельских компетенций. Его главная цель — сделать Москву экономическим центром мира.