Мисс Москва родит наследника королю Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и король Малайзии улетели в Германию в репродуктивную клинику. У монарха до сих пор нет наследника.

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина готовится к материнству. Вместе с мужем, королем Малайзии Мухаммадом V, она улетела в немецкую репродуктивную клинику.

У 49-летнего монарха до сих пор нет наследника. Первый брак Мухаммада закончился разводом и был бездетным, пишет "Комсомольская правда".

Свадьба Оксаны и Мухаммада состоялась 22 ноября в подмосковной Барвихе. Торжество проходило в условиях строжайшей секретности. По данным СМИ, перед свадьбой Воеводина приняла ислам и получила имя Рихана.

Воеводина не станет королевой после свадьбы, поскольку этот титул может получить только уроженка Малайзии. Кроме того, король в этой стране имеет номинальный статус, страной руководят премьер-министр и правительство.