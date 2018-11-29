На Кубани сразу после ливней намело сугробы

Природные катаклизмы испытали на прочность жителей юга России.

Подтопленные улицы, дома и размытые дороги, а следом - ледяные дожди и снегопад. Краснодарский край находится во власти мощного циклона. В одном из районов из-за резкого подъёма воды в реке смыло автомобильный мост. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Корреспондент "ТВ Центра" Елена Сахно расскажет подробней.

В Краснодаре этой ночью ливни сменились ледяным дождем. А уже утром город накрыл снегопад. Социальные сети южан пестрят снежными пейзажами. Некоторые не упускают возможности прокатиться на санях.

Жителям прибрежный районов - не до веселья. Там устраняют последствия наводнения. Из-за проливных дождей затоплены частные подворья. В Северском районе из-за дождей резко поднялся уровень воды в реке Шебш. Под воду ушли два автомобильных моста, движение по местным дорогам было временно приостановлено. Мощные потоки сносили даже автомобили, которые оказались на пути стихии.

В зоне подтопления - Геленджик и Сочи. Там готовятся к шторму. После ливня Анапа напоминает Венецию. Спасатели Кубани - в режиме повышенной готовности. Из-за обильных осадков, сильного ветра и резкого похолодания в регионе сохраняется экстренное предупреждение.

Чтобы избежать транспортного коллапса, на федеральных трассах круглосуточное дежурство ведут дорожные службы. Синоптики говорят, что регион будет находиться во власти циклона как минимум до выходных.

Елена Сахно, "ТВ Центр".