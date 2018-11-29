ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Кубани сразу после ливней намело сугробы

11:40
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Природные катаклизмы испытали на прочность жителей юга России.

Подтопленные улицы, дома и размытые дороги, а следом - ледяные дожди и снегопад. Краснодарский край находится во власти мощного циклона. В одном из районов из-за резкого подъёма воды в реке смыло автомобильный мост. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Корреспондент "ТВ Центра" Елена Сахно расскажет подробней.

В Краснодаре этой ночью ливни сменились ледяным дождем. А уже утром город накрыл снегопад. Социальные сети южан пестрят снежными пейзажами. Некоторые не упускают возможности прокатиться на санях.

Жителям прибрежный районов - не до веселья. Там устраняют последствия наводнения. Из-за проливных дождей затоплены частные подворья. В Северском районе из-за дождей резко поднялся уровень воды в реке Шебш. Под воду ушли два автомобильных моста, движение по местным дорогам было временно приостановлено. Мощные потоки сносили даже автомобили, которые оказались на пути стихии.

В зоне подтопления - Геленджик и Сочи. Там готовятся к шторму. После ливня Анапа напоминает Венецию. Спасатели  Кубани - в режиме повышенной готовности.  Из-за обильных осадков, сильного ветра и резкого похолодания в регионе сохраняется экстренное предупреждение.

Чтобы избежать транспортного коллапса, на федеральных трассах круглосуточное дежурство ведут дорожные службы. Синоптики говорят, что регион будет находиться во власти циклона как минимум до выходных.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Читайте также:
Главное сегодня
Заморозки на Юге России
Заморозки на Юге России
Заморозки на Юге России
Заморозки на Юге России
Заморозки на Юге России
Заморозки на Юге России
Обрушение моста в Краснодарском крае
Обрушение моста в Краснодарском крае
Берег Чёрного моря
Берег Чёрного моря
Последствие ливней на Юге России
Последствие ливней на Юге России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿