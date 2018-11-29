Путин подписал важные для россиян указы

Россиянам будет проще получить субсидии на оплату квартиры. Им также больше не нужно доказывать отсутствие долгов за коммуналку.

Президент России Владимир Путин подписал целый ряд важных указов, которые касаются социальной сферы, экономики и ЖКХ. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Один из них разрешает присваивать аэропортам, вокзалам и другим инфраструктурным, географическим объектам имена выдающихся деятелей страны.

Согласно другому указу, на семь лет продлевается работа Фонда содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, теперь россиянам проще получить субсидии на оплату квартиры, отмечает "ТВ Центр". Доказывать отсутствие долгов за коммуналку больше не нужно. Проверять информацию будут сами чиновники.

Помимо этого, Владимир Путин утвердил на ближайшие три года бюджеты Пенсионного фонда, а также Фондов обязательного медицинского и социального страхования.