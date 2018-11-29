Радикалы громят ТЦ на Украине из-за ненависти к русскому бизнесу

Украинские националисты быстро подхватили мысль Петра Порошенко об угрозе российского вторжения и перешли к действию.

Президент Украины Петр Порошенко после введения военного положения в стране заговорил об угрозе российского вторжения. Эту мысль подхватили радикалы. В Киеве толпа националистов осаждает крупный торговый центр, протестуя против присутствия российского бизнеса на Украине. Обо всём по порядку – корреспондент "ТВ Центра" Лилия Акиньшина.

Один из крупнейших на Украине торговых центров принадлежит российской компании. Радикалы атакуют его уже не первый день, пытаясь заблокировать работу. Теперь к лозунгам о ненавистном русском бизнесе, который, кстати, дает украинцам рабочие места и налоги, добавилась еще и мантра о военном вторжении России на Украину. Она непрерывным потоком льется в уши прохожим из динамиков.

На разрисованных краской входных дверях - свастики и надписи: "Московский бизнес, убирайся", "Не покупай у оккупанта", "Бизнес на крови".

"Этот центр принадлежит российскому олигарху, который поддерживает все злостные идеи Путина по всему миру, такие как война в Сирии и так далее. У нас исключительно мирный протест. Жечь покрышки и штурмовать здание не будем", - сказал активист организации "Сокол" Богдан Шевченко.

Лица большинства протестующих закрыты масками. Многие отворачиваются от телекамер и отказываются общаться с журналистами. Своими же, украинскими. И дальше станет понятно почему. Ближе к вечеру так называемая мирная акция переросла в нападение радикалов. Прямо в здании они подожгли дымовые шашки. Началось задымление. Людей в срочном порядке эвакуировали. Экстремисты требуют, чтобы ТРЦ закрыли или национализировали.

В здание прибыло большое количество полиции. Но почему-то до сих пор никто не задержан. Ни за беспорядки, ни за попытку рейдерского захвата частного бизнеса. Радикалам бояться нечего, видимо, рассчитывают, что война все спишет. В том, что российское вторжение неминуемо, третий день подряд соотечественников и зарубежных кураторов убеждает Петр Порошенко, оправдывая введение военного положения. В городах, правда, несмотря на громкие заявления, в плане безопасности практически ничего не изменилось. Кое-где, конечно, установили блокпосты, но, скорее, для видимости. Военных патрулей на улицах особо не наблюдается.

Зато в расположениях армейских частей уже готовятся к анонсируемой президентом Порошенко наземной операции российских войск. По крайней мере, на телекамеры очень стараются это изобразить. Охотно демонстрируют оружие, которым собираются отражать нападение "агрессора".

У Петра Порошенко сейчас тоже дел невпроворот. Нужно с помощью военного положения и срок выборов максимально оттянуть, и на жалость Запада надавить. И очередную подачку успеть получить, пока у власти. Накануне украинский президент и директор-распорядитель Международного валютного фонда обсудили вероятность перечисления очередного кредитного транша во время военного положения. Кристин Лагард успокоила Петра Алексеевича: в уставе МВФ ограничений по этому пункту нет. Деньги будут - взаймы, конечно.

"Все предварительные действия, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после этого", - заявила Лагард.

К 10 декабря по требованию МВФ украинские власти должны завершить очередную часть реформ, которые в большинстве своем сводятся к урезанию социальных льгот для населения и повышению коммунальных тарифов. С 1 ноября цена газа для населения выросла на 23,5%. Это было одно из главных условий дальнейшего кредитования. МВФ пообещал за это Киеву дать до двух миллиардов долларов до конца года. Под проценты.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, ТВ Центр.