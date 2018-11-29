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Радикалы громят ТЦ на Украине из-за ненависти к русскому бизнесу

11:42
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Украинские националисты быстро подхватили мысль Петра Порошенко об угрозе российского вторжения и перешли к действию.

Президент Украины Петр Порошенко после введения военного положения в стране заговорил об угрозе российского вторжения. Эту мысль подхватили радикалы. В Киеве толпа националистов осаждает крупный торговый центр, протестуя против присутствия российского бизнеса на Украине. Обо всём по порядку – корреспондент "ТВ Центра" Лилия Акиньшина.

Один из крупнейших на Украине торговых центров принадлежит российской компании. Радикалы атакуют его уже не первый день, пытаясь заблокировать работу. Теперь к лозунгам о ненавистном русском бизнесе, который, кстати, дает украинцам рабочие места и налоги, добавилась еще и мантра о военном вторжении России на Украину. Она непрерывным потоком льется в уши прохожим из динамиков.

На разрисованных краской входных дверях - свастики и надписи: "Московский бизнес, убирайся", "Не покупай у оккупанта", "Бизнес на крови".

"Этот центр принадлежит российскому олигарху, который поддерживает все злостные идеи Путина по всему миру, такие как война в Сирии и так далее. У нас исключительно мирный протест. Жечь покрышки и штурмовать здание не будем", - сказал активист организации "Сокол" Богдан Шевченко.

Лица большинства протестующих закрыты масками. Многие отворачиваются от телекамер и отказываются общаться с журналистами. Своими же, украинскими. И дальше станет понятно почему. Ближе к вечеру так называемая мирная акция переросла в нападение радикалов. Прямо в здании они подожгли дымовые шашки. Началось задымление. Людей в срочном порядке эвакуировали. Экстремисты требуют, чтобы ТРЦ закрыли или национализировали.

В здание прибыло большое количество полиции. Но почему-то до сих пор никто не задержан. Ни за беспорядки, ни за попытку рейдерского захвата частного бизнеса. Радикалам бояться нечего, видимо, рассчитывают, что война все спишет. В том, что российское вторжение неминуемо, третий день подряд соотечественников и зарубежных кураторов убеждает Петр Порошенко, оправдывая введение военного положения. В городах, правда, несмотря на громкие заявления, в плане безопасности практически ничего не изменилось. Кое-где, конечно, установили блокпосты, но, скорее, для видимости. Военных патрулей на улицах особо не наблюдается.

Зато в расположениях армейских частей уже готовятся к анонсируемой президентом Порошенко наземной операции российских войск. По крайней мере, на телекамеры очень стараются это изобразить. Охотно демонстрируют оружие, которым собираются отражать нападение "агрессора".

У Петра Порошенко сейчас тоже дел невпроворот. Нужно с помощью военного положения и срок выборов максимально оттянуть, и на жалость Запада надавить. И очередную подачку успеть получить, пока у власти. Накануне украинский президент и директор-распорядитель Международного валютного фонда обсудили вероятность перечисления очередного кредитного транша во время военного положения. Кристин Лагард успокоила Петра Алексеевича: в уставе МВФ ограничений по этому пункту нет. Деньги будут - взаймы, конечно.

"Все предварительные действия, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после этого", - заявила Лагард.

К 10 декабря по требованию МВФ украинские власти должны завершить очередную часть реформ, которые в большинстве своем сводятся к урезанию социальных льгот для населения и повышению коммунальных тарифов. С 1 ноября цена газа для населения выросла на 23,5%. Это было одно из главных условий дальнейшего кредитования. МВФ пообещал за это Киеву дать до двух миллиардов долларов до конца года. Под проценты.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, ТВ Центр.

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Захват торговых центров на Украине
Захват торговых центров на Украине
Захват торговых центров на Украине
Захват торговых центров на Украине
Захват торговых центров на Украине
Захват торговых центров на Украине
Украинские радикалы
Украинские радикалы
Захват торговых центров на Украине
Захват торговых центров на Украине
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