Сотни мертвых кур обнаружены в Приморье (видео)

Жителей Артёма, обнаруживших кладбище домашних птиц, объяснения руководства птицефабрики не устроили.

В Приморье природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в городе Артём рядом с местной птицефабрикой обнаружены сотни мёртвых кур. На предприятии заявили, что не могут прокормить всё поголовье, поэтому приняли такие меры, но жителей эти объяснения не устраивают. О ситуации в Артёме - смотрите в репортаже собственного корреспондента "ТВ Центра" на Дальнем Востоке Ольги Скрипниковой.