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Сотни мертвых кур обнаружены в Приморье (видео)

12:02
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Жителей Артёма, обнаруживших кладбище домашних птиц, объяснения руководства птицефабрики не устроили.

В Приморье природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в городе Артём рядом с местной птицефабрикой обнаружены сотни мёртвых кур. На предприятии заявили, что не могут прокормить всё поголовье, поэтому приняли такие меры, но жителей эти объяснения не устраивают. О ситуации в Артёме - смотрите в репортаже собственного корреспондента "ТВ Центра" на Дальнем Востоке Ольги Скрипниковой.

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