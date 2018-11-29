"Убийства, провокации и войны": что предшествовало саммиту G20

Провокацию в Керченском проливе, торговые войны с Китаем и убийство журналиста Джамаля Хашогги будут обсуждать мировые лидеры на саммите G-20 в Аргентине.

В пятницу, 30 ноября, открывается саммит G20 в Аргентине. Его повестка будет больше политической, чем экономической. Мировые лидеры намерены основательно обсудить накопившиеся проблемы.

Ключевое событие для нашей страны – переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как ожидается, стороны обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и инцидент в Керченском проливе. На переговоры отведено более двух часов.

Ситуация в Керченском проливе чуть не сорвала переговоры Путина и Трампа. Но стороны все же продолжили подготовку встречи.

"Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что случилось", - подчеркнул Трамп.

Обсуждать накопившиеся противоречия американский лидер будет также с китайским коллегой Си Цзиньпином. Вашингтон обвиняет Пекин в торговом дисбалансе и в нарушении прав интеллектуальной собственности. Кроме того, Трампу не нравится усиление позиций Пекина в Южно-Китайском море.

На саммит приедет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд. Его подозревают в причастности к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в саудовском посольстве в турецком Стамбуле. Правозащитники требуют от Аргентины задержать принца, однако по аргентинским законам убийство журналиста не попадает под преступление, совершенное против человечности. В связи с этим, прокуратура не может начать расследование.

Времени у Трампа на встречу Мухаммедом бен Сальманом нет, но американский президент надеется сохранить партнерские отношения с Саудовской Аравией, пишет РИА Новости.

"ЦРУ не говорит нам однозначно - может быть, принц в этом замешан, может, и нет. Но это важная черта для принятия решений. Если мы пойдем только по пути обвинений, то мы так растеряем всех своих союзников в мире", - заявил президент США.

В отличие о политкорректного Трампа, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана жесткая позиция в отношении Эр-Рияда. Изначально турецкий лидер вовсе отказался встречаться с кронпринцем, но Мухаммед бен Сальман сам предложил провести переговоры на полях саммита G20 и тогда в турецком МИД заявили, что "причин не встречаться, конечно, нет".

Экономическим разговорам на саммите в этот раз отведено не так много внимания. Ожидается, что участники G20 обсудят мировую финансовую стабильность, глобальное потепление, развитие цифровой экономики, проблемы безработицы и вопросы продовольственной безопасности.