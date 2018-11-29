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На олимпиаде "Я - профессионал" появилось новое направление

12:05
  • четверг
  • 29 ноября 2018

В настоящий момент идет первый, заочный, этап. Чтобы больше узнать об олимпиаде, ТВЦ пообщался с одним из участников.

Полмиллиона студентов со всей страны выполняют задания заочного этапа олимпиады "Я - профессионал". Их авторами стали эксперты из ведущих университетов и компаний России. Соревнование позволяет не только проявить свои навыки в той или иной области, но и получить новые знания. С одним из участников олимпиады встретилась корреспондент "ТВ Центра" Полина Кастрицкая.

Он выбрал физику, потому что всегда любил эксперименты. Хотя считает, что это вовсе не точная наука, и в ней есть место для творчества. Ведь один и тот же опыт разные учёные проводят по-разному, а результат может оказаться непредсказуемым! Первокурсник МИФИ Илья Сухарев изучает ядерную физику и мечтает когда-нибудь совершить научное открытие, а пока решил попробовать свои силы в олимпиаде "Я - профессионал". Сразу в двух направлениях - физика и филология!

"Для меня физика и филология - два направления, которые позволят узнать мир с двух разных сторон: одна - через символы и восприятие человека, другая - через то, как это на самом деле происходит, и формулы", - заявил участник олимпиады "Я - профессионал", студент НИЯУ МИФИ Илья Сухарев.

Из лаборатории - в библиотеку. Илью с книгой можно встретить в метро, в общежитии, в перерывах между занятиями. Поступив в МИФИ, стал больше читать об учёных и науке, но главное - художественная литература. Любимый писатель – Федор Достоевский.

"Он на долгое время наперед предсказал судьбу российского народа. Начинаешь понимать, где ты живешь и чего стоишь как человек", - сказал Сухарев.

Он один из немногих участников олимпиады "Я - профессионал", которые зарегистрировались одновременно на технические и гуманитарные направления. Кстати, Илья еще пишет рассказы и стихи, но пока никому не показывает. И не делит жизнь на физику и лирику.

"Можно быть хорошим и в том, и другом: у Достоевского - техническое образование: он инженер, и это отражается в его произведениях. Как у него описан Петербург - все этим восхищаются. Ломоносов многого добился в физике, химии и при этом - реформа русского стиха", - назвал кумиров Сухарев.

В этом году на олимпиаде "Я - профессионал" - 54 направления. Среди новых - ядерная физика, которую курирует МИФИ. Первый этап - заочный - уже идет. Лучших - со всей России - пригласят в Москву в начале Нового года. Главное, что у талантливых студентов будет возможность познакомиться с ведущими профессионалами в своей области, а может быть и начать карьеру в крупной компании.

Полина Кастрицкая, Сергей Титов, Илья Коробейников. "ТВ Центр".

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Первокурсник МИФИ Илья Сухарев
Первокурсник МИФИ Илья Сухарев
Первокурсник МИФИ Илья Сухарев
Первокурсник МИФИ Илья Сухарев
Первокурсник МИФИ Илья Сухарев
Первокурсник МИФИ Илья Сухарев
Студенты
Студенты
Первокурсник МИФИ Илья Сухарев
Первокурсник МИФИ Илья Сухарев
Студенты
Студенты
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