На олимпиаде "Я - профессионал" появилось новое направление

В настоящий момент идет первый, заочный, этап. Чтобы больше узнать об олимпиаде, ТВЦ пообщался с одним из участников.

Полмиллиона студентов со всей страны выполняют задания заочного этапа олимпиады "Я - профессионал". Их авторами стали эксперты из ведущих университетов и компаний России. Соревнование позволяет не только проявить свои навыки в той или иной области, но и получить новые знания. С одним из участников олимпиады встретилась корреспондент "ТВ Центра" Полина Кастрицкая.

Он выбрал физику, потому что всегда любил эксперименты. Хотя считает, что это вовсе не точная наука, и в ней есть место для творчества. Ведь один и тот же опыт разные учёные проводят по-разному, а результат может оказаться непредсказуемым! Первокурсник МИФИ Илья Сухарев изучает ядерную физику и мечтает когда-нибудь совершить научное открытие, а пока решил попробовать свои силы в олимпиаде "Я - профессионал". Сразу в двух направлениях - физика и филология!

"Для меня физика и филология - два направления, которые позволят узнать мир с двух разных сторон: одна - через символы и восприятие человека, другая - через то, как это на самом деле происходит, и формулы", - заявил участник олимпиады "Я - профессионал", студент НИЯУ МИФИ Илья Сухарев.

Из лаборатории - в библиотеку. Илью с книгой можно встретить в метро, в общежитии, в перерывах между занятиями. Поступив в МИФИ, стал больше читать об учёных и науке, но главное - художественная литература. Любимый писатель – Федор Достоевский.

"Он на долгое время наперед предсказал судьбу российского народа. Начинаешь понимать, где ты живешь и чего стоишь как человек", - сказал Сухарев.

Он один из немногих участников олимпиады "Я - профессионал", которые зарегистрировались одновременно на технические и гуманитарные направления. Кстати, Илья еще пишет рассказы и стихи, но пока никому не показывает. И не делит жизнь на физику и лирику.

"Можно быть хорошим и в том, и другом: у Достоевского - техническое образование: он инженер, и это отражается в его произведениях. Как у него описан Петербург - все этим восхищаются. Ломоносов многого добился в физике, химии и при этом - реформа русского стиха", - назвал кумиров Сухарев.

В этом году на олимпиаде "Я - профессионал" - 54 направления. Среди новых - ядерная физика, которую курирует МИФИ. Первый этап - заочный - уже идет. Лучших - со всей России - пригласят в Москву в начале Нового года. Главное, что у талантливых студентов будет возможность познакомиться с ведущими профессионалами в своей области, а может быть и начать карьеру в крупной компании.

Полина Кастрицкая, Сергей Титов, Илья Коробейников. "ТВ Центр".