"Это нечто": Кейт Миддлтон высказалась о будущем ребенке Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская рада, что у ее детей появится двоюродный брат или сестра.

Кейт Миддлтон впервые прокомментировала беременность жены принца Гарри Меган Маркл. Малыш родится весной и, по словам Миддлтон, в королевской семье все очень рады скорому прибавлению.

«Рождение ребенка — особое событие. У Джорджа, Луи и Шарлотты появится двоюродный брат или двоюродная сестра, и это нечто особенное», — цитирует People герцогиню.

Отметим, что ранее в британской прессе сообщалось о ссоре Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Якобы герцогини не смогли найти общий язык. Народ уверен, что жена принца Уильяма завидует и относится неуважительно к супруге принца Гарри, передает "Дни.ру".

Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца. Малыш должен родиться весной 2019 года.