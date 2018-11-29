ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Это нечто": Кейт Миддлтон высказалась о будущем ребенке Меган Маркл

11:42
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Герцогиня Кембриджская рада, что у ее детей появится двоюродный брат или сестра.

Кейт Миддлтон впервые прокомментировала беременность жены принца Гарри Меган Маркл. Малыш родится весной и,  по словам Миддлтон, в королевской семье все очень рады скорому прибавлению.
Кейт Миддлтон разгневала королевскую семью

«Рождение ребенка — особое событие. У Джорджа, Луи и Шарлотты появится двоюродный брат или двоюродная сестра, и это нечто особенное», — цитирует People герцогиню.

Отметим, что ранее в британской прессе сообщалось о ссоре Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Якобы герцогини не смогли найти общий язык. Народ уверен, что жена принца Уильяма завидует и относится неуважительно к супруге принца Гарри, передает "Дни.ру".

Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца. Малыш должен родиться весной 2019 года.

 

Главное сегодня
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿