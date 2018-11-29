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Уникальная российская подлодка вызвала ажиотаж в Америке

12:25
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Субмарина будет оснащена глубоководными комплексами "Посейдон"

Американские военные эксперты обеспокоены появлением на вооружении военно-морских сил России атомной подлодки специального назначения К-329 "Белгород".

Субмарина способна проводить разведывательные и ударные миссии. Она будет оснащена глубоководными комплексами "Посейдон" с дальностью хода не менее 10 тысяч километров.

Согласно данным американских экспертов, на борту К-329 могут находиться до шести сверхскоростных "ядерных торпед". Аналога этой подводной лодки у США и стран НАТО пока нет, пишет газета "Известия".

Кроме того, в 2019 году в состав флота специального назначения ГУГИ (главное управление глубоководных исследований – прим. ред.) войдет корабль серии "Алмаз", в 2020 году - вторая "разведывательно-диверсионная" АПЛ "Хабаровск". Это тоже вызывает беспокойство у американских военных.

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Подводная лодка
Подводная лодка
Атомная подлодка специального назначения К-329 "Белгород"
Атомная подлодка специального назначения К-329 "Белгород"
Атомная подлодка специального назначения К-329 "Белгород"
Атомная подлодка специального назначения К-329 "Белгород"
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