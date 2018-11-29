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"Ушел с позором": Порошенко публично освистали

12:23
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Украинский лидер подвергся унижению в Верховной Раде

Президент Украины стремительно теряет рейтинг. Петра Порошенко уже давно не слушают депутаты Рады. И, по мнению экспертов, парламентарии имеют веские основания для такого поведения. 
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Дело в том, что из трех главных для Украины вопросов – «армия – язык – вера» – президент умудрился провалить два. А демонстративная сила Порошенко обернулась его слабостью. Поэтому дело дошло до публичных унижений.

"Мы видели, как в парламенте заклевали президента, которого еще буквально вчера поддерживали и вокруг которого готовы были сплотиться. Его освистывали, ругали матом и так далее. Он ушел из парламента с позором", – заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Эксперт убежден, что депутаты еще пожалеют, что неуважительно отнеслись к главе государства. Порошенко "последовательный и мстительный человек", он попытается обернуть ситуацию в свою пользу и продлить военное положение.

"В этом, мне кажется, существует основная угроза для безопасности общества, в электоральном плане тоже – если Порошенко проигрывает эту игру, он теряет шансы на переизбрание. И чтобы не потерять их, он может пойти на резкое повышение ставок в этой игре", – цитирует Белашко "ПолитНавигатор".

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