"Рожайте": Украинцам дали совет, как пережить военное положение

Украинский премьер посочувствовал согражданам и предложил жить "обычной жизнью", то есть работать, учиться и рожать.

Власти Украины дали новый совет гражданам, как пережить военное положение. Если еще вчера им рекомендовали идти в полицию в случае, если у них будут отбирать скот и автомобили, то сегодняшний совет - куда прозаичней.

"Живите обычной жизнью. Работайте, учитесь, рожайте", - раскрыл новый способ удачно прожить ближайшие 30 дней премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Его слова приводит украинское издание "Вести".

Премьер заверил украинцев, что военное положение не будет продлеваться. И тут же оговорился – нужно быть всегда готовыми отразить "агрессию" России. Он также пообещал, что "всё будет нормально".

"Я понимаю, что такое решение воспринимается людьми очень сложно, я понимаю, что чувствуют простые люди, когда они слышат, что введен такой специальный режим", - заявил он, открывая заседание правительства в среду.

Накануне в украинском Генштабе рассказали, что делать гражданам страны, если люди в форме будут чинить самоуправство после введения военного положения. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко дал совет: для таких случаев существует полиция.

28 ноября на Украине с третьей попытки ввели в действие закон о военном положении. Минобороны Украины уже создало Центр координации на случай наземного вторжения России.

Особый порядок касается десяти регионов. Военное положение введено именно в тех регионах страны, где в ходе прошлой кампании Порошенко получил меньше всего поддержки избирателей, отмечают эксперты.

Согласно конституции, на указанных территориях теперь действует комендантский час. Также объявляется всеобщая принудительная мобилизация. Частное имущество может быть изъято в пользу армии. Также под запретом проведение митингов и забастовок.