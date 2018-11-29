Обнародовано предсказание Ванги на 2019 год

В 2019 году Россию ждет экономический подъем, а Овнам, Близнецам и Скорпионам особенно повезет в любви, делах и деньгах.

Эксперты обнаружили в пророчествах болгарской провидицы Ванги предсказания на грядущий 2019 год. В них ясновидящая отметила процветание России и благополучие трех представителей зодиакального круга.

Как пишет портал "Южный федеральный", 2019 году Россию ждет экономический подъем, а также расцвет культуры и науки. Что касается международной повестки, то осенью следующего года у России возможен конфликт с США. Правда какого характера он будет, провидица не сказала. По мнению экспертов, речь идет об информационной войне.

Особенно повезет в 2019 году Овнам, Близнецам и Скорпионам. Овнов ждут любовь и успехи на работе при должной усердности. Близнецы в следующем году найдут занятие по душе и даже смогут получать с него доход. А Скорпионов ждут внутренние и внешние перемены, успехи в начинаниях. В любви стоит придерживаться золотой середины, советует Ванга.