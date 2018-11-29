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Сестра нашла мертвого Осина с рюмкой в руке

13:48
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Родственница рассказала шокирующие подробности смерти певца

Сестра Евгения Осина Альбина раскрыла, что произошло в день гибели певца. По ее словам, Евгений сутки не отвечал на звонки и сообщения. Тогда Альбина решила проведать артиста.
Евгения Осина похоронили под песню "Плачет девушка в автомате"

Открыв дверь квартиры женщина обнаружила бездыханное тело брата. Альбина вызвала скорую, но медики лишь развели руками: Осин уже сутки был мертв. 

"Картина страшная. Женя лежал на диване с рюмкой в руке", - вспоминает сестра артиста. Как пишут "Дни.ру", стакан из рук Осина удалось вытащить, но из-за того, что тело певца одеревенело, до конца разжать пальцы не получилось. Позже на похоронах Евгения многих смутило неестественное положение кистей певца.

Как писал TVC.RU, Евгений Осин скончался 17 ноября. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце. Певцу было 54 года.

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