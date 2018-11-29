Меркель отчитала Порошенко за провокацию в Крыму

Украинской стороне нужно с умом подойти к разрешению конфликта в Керченском проливе, обратилась к Киеву канцлер ФРГ.

Украинская сторона должна проявить "умный подход" после провокации в Керченском проливе. Такой совет Киеву дала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Политик призвала работать над деэскалацией конфликта в Черном море.

"У нас есть просьба к украинской стороне - сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно", - высказалась она (цитата по РИА Новости).

Меркель также заявила, что собирается обсудить ситуацию с задержанием украинских моряков в Керчи с президентом России Владимиром Путиным. "Я подниму эту тему с российским президентом во время G20", - указала канцлер Германии.

Ранее после первоначальной сдержанной реакции интерес к провокации Украины проявил президент США Дональд Трамп. Он решил детально разобраться в инциденте. В частности, американцы хотят выяснить, предупреждали ли украинские моряки о своем проходе в проливе.

Накануне Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией под руководством СБУ. Он также связал инцидент в Черном море с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.