ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал каким будет инновационный кластер столицы

13:21
  • четверг
  • 29 ноября 2018

На новой площадке смогут найти друг друга ученые и предприниматели, которые хотят создавать новые продукты

Сергей Собянин назвал ключевые аспекты будущего инновационного кластера столицы и рассказал о его преимуществах. Об этом он рассказал в блоге на своем персональном сайте.

Мэр Москвы рассказал, что решение о создании инновационного кластера принято, чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям найти друг друга. Кластер станет общедоступной платформой для всех, кто хочет создавать новый продукт или услугу.

"Инновационный кластер станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный синергетический эффект. Получение статуса участника кластера будет максимально простым. Подать заявку на участие можно будет онлайн через IT-платформу", - отметил Собянин.

Обещал мэр участникам площадки и различные меры поддержки. Объем будет зависеть от их активности, в том числе от количества реальных сделок.

Новости по теме
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿