Собянин рассказал каким будет инновационный кластер столицы

На новой площадке смогут найти друг друга ученые и предприниматели, которые хотят создавать новые продукты

Сергей Собянин назвал ключевые аспекты будущего инновационного кластера столицы и рассказал о его преимуществах. Об этом он рассказал в блоге на своем персональном сайте.

Мэр Москвы рассказал, что решение о создании инновационного кластера принято, чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям найти друг друга. Кластер станет общедоступной платформой для всех, кто хочет создавать новый продукт или услугу.

"Инновационный кластер станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный синергетический эффект. Получение статуса участника кластера будет максимально простым. Подать заявку на участие можно будет онлайн через IT-платформу", - отметил Собянин.

Обещал мэр участникам площадки и различные меры поддержки. Объем будет зависеть от их активности, в том числе от количества реальных сделок.