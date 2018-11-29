Украина закроет России выход в Средиземное море

Киев потребует от мирового сообщества закрыть Босфорский пролив для российских судов из-за инцидента в Керченском проливе.

Украина намерена добиться от России "исполнения международного права", закрыв Босфорский пролив для российских кораблей. Власти Киева обратятся к мировому сообществу с просьбой принять соответствующие меры из-за ситуации в Керченском проливе.

"В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - цитирует ТАСС командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

Конвенция Монтре о статусе черноморских проливов была принята в 1936 году. Согласно ей, был восстановлен суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Торговые суда могут ходить через них без ограничений, но режим прохода для военных кораблей различен для черноморских и нечерноморских государств. Первые могут ходить без препятствий, а вторые, к которым относится Россия, должны получать разрешение у Турции.