ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина закроет России выход в Средиземное море

13:44
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Киев потребует от мирового сообщества закрыть Босфорский пролив для российских судов из-за инцидента в Керченском проливе.

Украина намерена добиться от России "исполнения международного права", закрыв Босфорский пролив для российских кораблей. Власти Киева обратятся к мировому сообществу с просьбой принять соответствующие меры из-за ситуации в Керченском проливе.

"В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - цитирует ТАСС командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

Конвенция Монтре о статусе черноморских проливов была принята в 1936 году. Согласно ей, был восстановлен суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Торговые суда могут ходить через них без ограничений, но режим прохода для военных кораблей различен для черноморских и нечерноморских государств. Первые могут ходить без препятствий, а вторые, к которым относится Россия, должны получать разрешение у Турции.

Читайте также:
Главное сегодня
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" в проливе Босфор Восточный
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" в проливе Босфор Восточный
Военные корабли в море
Военные корабли в море
Российский военный корабль в проливе Босфор Восточный
Российский военный корабль в проливе Босфор Восточный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿