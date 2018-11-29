Подмосковный следователь набросился с ножом на прокурора

Причиной конфликта двух мужчин стало нежелание прокурора передавать в суд дело, которым занимался следователь

В Подмосковье следователь по делам несовершеннолетних набросился с ножом на зампрокурора Электростали.

Причиной конфликта стали деловые отношения. Как пишет "МИР24", заместитель прокурора города Андрей Иванкин отказался передавать в суд дело, которым занимался 30-летний следователь Сергей Федутинов. Между мужчинами возникла словесная перепалка, после которой следователь схватился за нож и погнался за оппонентом.

В отношении Федутинова возбуждено уголовное дело. В региональном главке МВД отметили, что он будет уволен из органов, а его начальство накажут.