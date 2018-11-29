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Путин: важно не профукать деньги на нацпроекты

14:43
  • четверг
  • 29 ноября 2018

На реализацию майских указов направлены беспрецедентно большие деньги, напомнил президент.

Общероссийский народный фронт - важная для государства общественная структура, которая напрямую работает с людьми. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент принимает участие в съезде ОНФ, который проходит в Подмосковье, передает "ТВ Центр". Главная тема - эффективный контроль за исполнением майских указов. По словам главы государства, за последние годы ОНФ полностью доказал, что он отвечает тому предназначению, ради которого создавался. Это работа, требующая личного мужества, подчеркнул Владимир Путин. Кроме того, в среду был избран новый состав Центрального штаба. С сопредседателями президент побеседовал отдельно.

"Перед нами стоят масштабные, просто грандиозные задачи, на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги. Для страны, для государства, для меня - как инициатора  - очень важно, чтобы прошло все должным образом, чтобы мы не профукали эти деньги, а добились бы значимых результатов, которых ожидаем от масштабных вложений. Чтобы на каждом направлении были достигнуты прорывные решения. Это невозможно сделать без участия общественности, без участия общественных организаций, в том числе ОНФ", - сказал Путин.

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Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта
Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта
Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ)
Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ)
Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ)
Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ)
Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ)
Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ)
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