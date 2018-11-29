Кремль раскрыл главную интригу переговоров Путина и Трампа

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине могут занять час, но время беседы зависит от лидеров.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп всё-таки проведут переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как в четверг рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Вашингтон подтвердил встречу президентов. И хотя в Кремле изначально были настроены на диалог, вопросы возникли из-за провокации Украины в Керченском проливе, сообщает "ТВ Центр".

По словам Пескова, повестка предстоящей беседы обширная. Главы России и США планируют обсудить двустороннюю проблематику, стратегическую безопасность и контроль над вооружениями. Кроме того, Путин и Трамп затронут тему региональных конфликтов.

Саммит G20 открывается в пятницу, 30 ноября. О том, что будут обсуждать мировые лидеры в Аргентине, а также другие подробности саммита - читайте в материале TVC.RU по ссылке.