В Крыму усилили С-400 после провокации Киева

Четвертый по счету зенитный ракетный комплекс "Триумф" развернули у границ с Украиной.
В четверг в Крыму на боевое дежурство заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Позиции подразделения развернуты на севере полуострова в 20 километрах от границы с Украиной, передает "ТВ Центр".
Этот дивизион - уже четвертый по счету. Ранее комплексы С-400 были размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией. Расчёты проходили подготовку на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Они провели стрельбы по всем видам воздушных целей и совершили многокилометровый марш для испытания техники.
Зенитный ракетный комплекс "Триумф", по оценке специалистов, лучший в мире. Он предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
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