Украинцев оставили без Нового года из-за военного положения

В Киеве отменили новогодний парад в связи с введением в стране военного положения.

Новогодний парад, который должен был пройти в Киеве 23 декабря, отменили из-за введенного в стране военного положения. Организаторы мероприятия решили, что сейчас не время для развлечений.

В новогоднем параде должны были принять участие тысячи танцоров, музыкантов, акробатов, которые начали готовиться к мероприятию еще в сентябре, пишет golos.ua.

Не исключено, что парад может пройти в январе следующего года. Победитель выиграет поездку в Грузию.