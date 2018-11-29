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Украинцев оставили без Нового года из-за военного положения

14:20
  • четверг
  • 29 ноября 2018

В Киеве отменили новогодний парад в связи с введением в стране военного положения.

Новогодний парад, который должен был пройти в Киеве 23 декабря, отменили из-за введенного в стране военного положения. Организаторы мероприятия решили, что сейчас не время для развлечений.

В новогоднем параде должны были принять участие тысячи танцоров, музыкантов, акробатов, которые начали готовиться к мероприятию еще в сентябре, пишет golos.ua. 

Не исключено, что парад может пройти в январе следующего года. Победитель выиграет поездку в Грузию.

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