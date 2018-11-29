Собянин открыл движение по новой развязке на севере Москвы

Эстакада улучшит движение в трех районах столицы

В Москве запущено движение от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе. Разворотная эстакада-связка позволит водителям быстро попасть с Северо-западной на Северо-восточную хорду. Строители уложились в кратчайшие сроки. Объект возвели меньше, чем за год. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Возможность свободно выехать с Большой Академической за город, на трассу М-11, москвичи ждали давно. Поэтому шум от шин действительно долгожданный. Северо-Восточная хорда стала еще более функциональной. Теперь с Большой Академической открыты все направления движения. Налево — на Северо-восточную хорду, в сторону области, направо — в центр, в сторону Дмитровского шоссе. А с противоположного 3-го Нижнелихоборского проезда можно тоже въехать на СВХ в сторону МКАД. Удобства для автомобилистов от новой разворотной эстакады более чем очевидны.

"Сегодня мы запускаем небольшую казалось бы эстакаду. Но она очень важная. Она улучшит движение трех районов севера Москвы, сделает хорошую связку между Северо-западной и Северо-восточной хордами. Сократит перепробег машин, улучшит движение процентов на 10-15 как наземного транспорта, так и автомобилей. Хотел поблагодарить строителей за такую эффективную работу. Эстакада была построена буквально меньше, чем за год", - сообщил Собянин.

Участок Северо-восточной хорды от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе открыли в сентябре этого года, напоминает "ТВ Центр". Это 9,5 километров безсветофорного движения, которые не только экономят время москвичей, но и берегут их нервы. Эта часть хорды связала федеральную трассу М-11 "Москва-Санкт-Петербург" с дорожной сетью столицы. На хорду уже ушел огромный поток машин с Дмитровки и Ленинградки.

​Фактически четыре новые хордовые магистрали, которые планируют достроить в ближайшие пять лет, образуют новое транспортное кольцо. В него войдут 30 километров Северо-западной хорды, 35 километров - Северо-восточной хорды, 28 километров - Юго-восточной и 40 километров Южной рокады. Скоростное кольцо должно заметно сократить поток машин на городских улицах.

​Вообще, 2018 год стал рекордным для столицы в дорожном строительстве. Возвели в два раза больше, чем запланировали. Хотели сдать 28 тоннелей, мостов и эстакад, а смогли запустить в эксплуатацию 55 искусственных сооружений.

Если же сложить все дороги, которые были реконструированы и построены за последние восемь лет, то получится 820 километров. Это расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода, или же восемь МКАДов.

Екатерина Гоголева, Виктор Прокушев, Владимир Черных, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".