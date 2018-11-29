Станцию "Коломенская" отремонтировали впервые за полвека

Рабочие укрепили несущие конструкции станции и обновили облицовку переходов

На станции метро "Коломенская" в Москве впервые за 49 лет, то есть с момента её открытия, провели ремонт вестибюлей и перехода. Над входами отремонтировали навесы. Вместе с ними обновили и лестницы, там появилась система подогрева, которая не позволит льду образовываться на ступенях в холодное время года.

В самом переходе укрепили несущие конструкции, до конца года здесь откроют торговые павильоны. Рабочие заменили почти 2 тысячи квадратных метров керамической плитки и гранита, а также обновили потолок и освещение, сообщает "ТВ Центр".

