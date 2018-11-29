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Станцию "Коломенская" отремонтировали впервые за полвека

15:05
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Рабочие укрепили несущие конструкции станции и обновили облицовку переходов

На станции метро "Коломенская" в Москве впервые за 49 лет, то есть с момента её открытия, провели ремонт вестибюлей и перехода. Над входами отремонтировали навесы. Вместе с ними обновили и лестницы, там появилась система подогрева, которая не позволит льду образовываться на ступенях в холодное время года.

В самом переходе укрепили несущие конструкции, до конца года здесь откроют торговые павильоны. Рабочие заменили почти 2 тысячи квадратных метров керамической плитки и гранита, а также обновили потолок и освещение, сообщает "ТВ Центр".
 

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Станция метрополитена "Коломенская"
Станция метрополитена "Коломенская"
Подуличный переход на станции метрополитена "Коломенская"
Подуличный переход на станции метрополитена "Коломенская"
Подуличный переход на станции метрополитена "Коломенская"
Подуличный переход на станции метрополитена "Коломенская"
Станция метрополитена "Коломенская"
Станция метрополитена "Коломенская"
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