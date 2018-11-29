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Чехол из меди и фольга. Как сберечь банковские карты от мошенников

15:12
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Только за прошлый год кибер-мошенники похитили с банковских карт россиян миллиард рублей

У москвичей начали списывать деньги на расстоянии. Под прицелом - бесконтактные карты. Мошенники с помощью самодельной техники сканируют чипованные кредитки, причём сами владельцы этого даже не замечают.

Фольга появилась в кошельке Алексея Белова после того, как с его карты и карт его друзей мошенники разом списали деньги. Потери небольшие, но обидные. Учитывая, что в ресторане, где ужинал Алексей,  в тот момент находились несколько десятков человек, мошенники неплохо заработали. Деньги списали у всех, в чьи банковские карты встроен чип для бесконтактной оплаты.

"У меня карта была в куртке, она весела на вешалке, вплотную, у второго человека она была в пиджаке. Сказать, что кто-то к нам подходил, прислонялся – нет. К вешалке свободно мог кто-то подойти и просканировать, как до других они добрались, видимо достаточно мощная была аппаратура", - рассказывает Белов.

При оплате в магазине карту нужно поднести к терминалу ближе, чем на 10 сантиметров. Преступники используют подобный аппарат, но расстояние для списания средств достигает двух метров.

"Человек заходит в метро, сейчас вот эти новые поезда очень длинные, цельные, он заходит в последний вагон, включает излучатель и идет через весь поезд, аккуратно протискиваясь в толпе пассажиров, доходит до первого вагона, и выходит на миллион рублей богаче", - объясняет специалист в сфере защиты от мошенничества с банковскими картами Александр Гусев.

В этой лаборатории тестируют защитные чехлы для банковских карт. Особый сплав из меди, никеля и кобальта. Такой чехол можно сделать и самому. Несколько слоев алюминиевой фольги изолируют карту от внешних излучений. Но практичней будет уменьшить лимит на списание средств без ПИН-кода. Обычно он установлен на уровне тысячи рублей. В этих пределах и работают мошенники.

В январе – сентябре 2018 года зарегистрировано 2005 преступлений, совершенных названым образом, закончено расследование по 263 уголовным делам, в том числе направлено в суд 188, к уголовной ответственности привлечено 2162 лица", - сообщил заместитель начальника отдела обеспечения деятельности ведомственных интернет ресурсов  МВД России Сергей Звягинцев.

С помощью бесконтактной оплаты, применяя вирусные программы, создавая дубликаты карт, за прошлый год мошенникам удалось похитить со счетов россиян почти миллиард рублей. Банки как могут пытаются обезопасить клиентов. Всерьез заговорили о внедрении терминалов с оплатой по отпечатку пальцев. Но, кажется, даже эта мера для злоумышленников не станет проблемой. Очевидно, одной фольгой тут не обойтись.  

Виктор Прокушев, Арсений Кобяков, Николай Карбанов. "ТВ Центр".

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