За возобновление работы канатной дороги в Москве потребовали биткоины

Канатная дорога на Воробьевых горах остановилась на второй день работы из-за атаки хакеров

Канатная дорога на Воробьёвых горах. Она до сих пор не работает, сейчас там устраняют неполадки.

Как сообщается на сайте фуникулёра, "тестовые работы будут осуществляться в течение дня и завершатся к его окончанию. Судя по тому, что дорогу периодически запускают и кабинки двигаются, всё не так плохо.

Накануне движение на канатной дороге, открытой три дня назад, было остановлено из-за атаки хакеров. Пассажиров оперативно высадили на станциях. Как сообщили агентства, сам хакер, взломавший канатку, требовал биткоины, чтобы разблокировать доступ к сети проекта.



