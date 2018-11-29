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За возобновление работы канатной дороги в Москве потребовали биткоины

15:16
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Канатная дорога на Воробьевых горах остановилась на второй день работы из-за атаки хакеров

Канатная дорога на Воробьёвых горах. Она до сих пор не работает, сейчас там устраняют неполадки.

Как сообщается на сайте фуникулёра, "тестовые работы будут осуществляться в течение дня и завершатся к его окончанию. Судя по тому, что дорогу периодически запускают и кабинки двигаются, всё не так плохо.

Накануне движение на канатной дороге, открытой три дня назад, было остановлено из-за атаки хакеров. Пассажиров оперативно высадили на станциях. Как сообщили агентства, сам хакер, взломавший канатку, требовал биткоины, чтобы разблокировать доступ к сети проекта.

 

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Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Канатная дорога от Воробьевых гор до "Лужников"
Канатная дорога от Воробьевых гор до "Лужников"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
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