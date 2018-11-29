Ярмарка "Нон-фикшн" в последний раз открылась в ЦДХ

Почетным гостем на литературной выставке в этом году впервые стала Италия.

На Крымском валу - в разгаре ярмарка "Нон-фикшн". Там представляют тысячи новых книг. И организуют встречи с десятками писателей. Особенность ярмарки в этом году - акцент на итальянской литературе. Корреспондент "ТВ Центра" Юлия Богоманшина оценила новинки и бестселлеры.

Юбилейная, интеллектуальная - на книжной ярмарке "Нон-фикшн" с первых часов - аншлаг. Не зря её каждый год ждут.

Почетным гостем впервые стала Италия. И здесь не только книги легендарного Умберто Эко и ставшей знаменитой своим "Неаполитанским квартетом" Элены Ферранте. В Москве ожидается целый литературный десант - 15 писателей. Темы итальянцы выбирают весьма неожиданные. "Пробовальщицы" Розелло Посторино - о женщине, которая пробовала еду для Гитлера. Есть и роман-фантасмагория, посвященный событиям в России.

"Книга Роберто Пацци "В поисках императора" посвящается Николаю II и его семье, в этом году 100 лет, как истребили императорскую семью в Екатеринбурге", - сказала директор института культуры Италии в Москве Ольга Страда.

О времени и о себе, о телевидении, театре, фонде "Подари жизнь", который стал для них точкой встречи, написали книгу актриса Чулпан Хаматова и журналистка Катя Гордеева. Жанр определить затрудняются. Скорее, искренний разговор двух близких подруг.

"Совершенно не хотелось, чтобы это было в форме интервью, есть артистка и есть журналист, мне именно хотелось, чтоб это было два равнозначных голоса. Один голос из одного мира, другой - из другого", - рассказала народная артистка России Чулпан Хаматова.

На "Нон-фикшн" удается услышать даже редко звучащие голоса. Режиссер Анатолий Васильев на публике почти не появляется, а тут лично презентовал книгу французского драматурга Арто, переворачивающую представление о театре.

"Первый раз в истории СССР и России издан этот сборник и вряд ли он будет повторен еще раз - это единственное почти что полное собрание сочинений Арто!" – отметил режиссер Анатолий Васильев.

На нынешней "Нон-фикшн" вообще богатейший урожай новинок. Первая биография Венедикта Ерофеева, новая книга Алексея Иванова, а у Дмитрия Быкова их сразу две - сборник стихов и избранное из его журнальной колонки. Из самых ожидаемых зарубежных премьер - "Будущее человечества - колонизация Марса, путешествие к звездам и обретение бессмертия" астрофизика Митио Каку, "4321" Пола Остера - о жизни четырех человека из одной ДНК. Писатели и ученые вообще в завтрашний день заглядывают активно.

"Через 15 лет мы будем жить в другом мире, мире других отношений, других границ, другой техники, других представлений о том, кто прав и виноват, и думать об этом надо сегодня и писать сегодня об этом", - сказал писатель Михаил Веллер.

О будущем подрастающего поколения на "Нон-фикшн" тоже не забыли. Детской литературе отдан целый этаж. Появляются и новые российские и зарубежные авторы, и классику переиздают.

"Они издавались в 70-е года прошлого века, прошло уже много лет, фактически пятьдесят, а они по-прежнему популярны, а мы их отреставрировали и дали им новую жизнь", - сообщила директор департамента детской литературы Ольга Муравьева.

А что касается будущего самой выставки, то в ЦДХ она проходит последний раз. Здание, как известно, будет передано Третьяковской галерее, его ждет масштабная реконструкция. А главная интеллектуальная книжная ярмарка страны в следующем году начнет осваивать пространства "Манежа".

Юлия Богоманшина, Данил Гималов, "ТВ Центр".