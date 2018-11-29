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Автомобилисты теперь смогут ездить без "Шипов"

14:41
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Новая поправка в ПДД разрешает водителям, пользующимся зимней шипованной резиной, ездить без специального знака.

Водители, которые пользуются зимней шипованной резиной, смогут ездить без специального знака "Шипы". Соответствующее постановление об изменениях в правилах дорожного движения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Требование размещать наклейку "Шипы" на автомобилях потеряло актуальность, поскольку динамические характеристики движения автомобиля сейчас зависят от других факторов, передает "Газета.Ru". Кроме того, этот знак не помогает вычислять тормозной путь автомобиля.

"Мне как водителю не понятно, какое значение имеет тормозной путь впереди идущего транспортного средства, если обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади", - поделилась член регионального отделения "Общероссийского народного фронта" Катерина Соловьева.

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Знак "Шипы" на автомобиле
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