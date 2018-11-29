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Найдено кольцо Понтия Пилата

15:20
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Прокуратор Иудеи мог использовать этот артефакт в качестве печати.

Израильские ученые благодаря новейшим технологиям смогли расшифровать надпись на кольце, найденном почти полвека назад. На нем оказалось имя Понтия Пилата – римского прокуратора (наместника) Иудеи, предавшего смерти Иисуса Христа.

Исследователи считают, что кольцо принадлежало именно Пилату, потому что это имя для тех времен было достаточно редкое. Такие кольца высокопоставленные римские чиновники  использовали в качестве печатей, пишет издание Haaretz.

До недавнего времени, историки вообще не были уверены, что Понтий Пилат действительно существовал. Лишь в 1961 году в Палестине итальянские археологи обнаружили табличку, на которой указана должность Пилата.

Как писал TVC.Ru, в конце октября ученые сняли мраморную плиту, накрывающую Ложе Христа, чтобы отреставрировать ее.

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