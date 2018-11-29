Что известно о новом президенте Грузии Саломе Зурабишвили

Накануне в Грузии прошли президентские выборы, на которых одержала победу 66-летняя Саломе Зурабишвили с результатом 59,52 процента.

Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Дедушка Саломе эмигрировал во Францию в 20-х годах прошлого столетия после прихода советской власти, пишет "МИР24".

Будущий президент получила хорошее образование – она закончила Парижский институт политических наук и Колумбийский университет в США. Зурабишвили проработала в системе МИД Франции 30 лет – с 1974 по 2004 годы. В начале 2000-х политик заняла пост посла Франции в Грузии, а после "Революции роз" возглавила МИД страны.

В 2010 году Зурабишвили ушла политики, но напомнила о себе в 2013 году, когда решила принять участие в президентских выборах в Грузии. Однако ЦИК отказал ей в регистрации в качестве кандидата из-за двойного гражданства. В 2018 году Зурабишвили отказалась от французского подданства и заявила об участии в новых выборах президента.

Многие критикуют Зурабишвили за плохой грузинский язык и жизнь во Франции, но ее это не смущает.

"Критика началась два месяца назад. Но это не проблема, потому что есть пример президента Вике-Фрейберга (президент Латвии- прим. ред.). Она также была эмигрантом, вернулась в свою страну и была избрана президентом. Ее тоже критиковали за то, что язык недостаточно хорош. Именно она привела Латвию в ЕС и НАТО. Я готова к критике, если я смогу добиться тех же результатов", – ответила Зурабишвили.

Кроме грузинского и французского, Зарубишвили владеет русским, английским, итальянским и немецким языками.

Саломе Зурабишвили дважды состояла в браке. Ее первый муж – эмигрант ирано-грузинского происхождения Николоз Гугушвили, у пары родились сын и дочь. Второй муж - журналист и советский диссидент Жанри Кашия. Он умер в 2012 году в возрасте 72 лет.

Президентские выборы в Грузии прошли 28 октября, однако никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. 28 ноября состоялся второй тур выборов, в который вышли Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, последняя одержала победу. Инаугурация нового президента Грузии пройдет 16 декабря.

Это последние прямые выборы в Грузии. С 2023 года главу государства будут избирать 300 делегатов.