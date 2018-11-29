Трампа заподозрили в намерении устроить беспорядок на саммите G20

Американские СМИ уличили президента США в упоении своими разрушительными действиями.

Форум "Большой двадцатки" в Аргентине может оказаться очередным большим испытанием для президента США Дональда Трампа, который оказался разрушительной силой послевоенного мирового порядка. В повестку грядущего мероприятия будут включены все важнейшие внешнеполитические вопросы для Соединенных Штатов.

По мнению бывшего посла США в России и экс-заместителя госсекретаря Уильяма Бернса, глава Белого дома на саммите в худшем случае станет катализатором нового беспорядка. Это может произойти из-за пренебрежительного отношения Трампа к дипломатии и одностороннем "мускульном" подходе.

В лучшем случае, как отметил дипломат, саммит в Буэнос-Айресе окажется для президента США упущенной возможностью, отмечается в статье журнала New Yorker. При этом, сам Трамп уверяет, что он хорошо подготовлен к переговорам на саммите "Большой двадцатки".

Издание, при этом, утверждает, что Трамп явно получает удовлетворение от распада мирового порядка. В кресле президента США он находится уже два года, но до сих пор не может предложить ни одного выхода из сложившихся в мире ситуаций. В список проблем журнал включил Россию, КНДР, Китай, Иран, мир на Ближнем Востоке, а также торговые вопросы.

Ранее в Белом доме раскрыли планы Трампа по переговорам в Буэнос-Айресе. У него должны состояться двусторонние встречи с президентом Аргентины Маурисио Макри, российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также рабочий обед с лидером Китая Си Цзиньпином.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры двух лидеров могут занять час. Однако время беседы зависит от Путина и Трампа. Стороны должны обсудить двустороннюю проблематику, стратегическую безопасность, контроль над вооружениями и региональные конфликты.

В ходе предвыборной кампании Трамп уверял, что при нем США перестанут исполнять роль мирового жандарма. Однако став президентом, он принял ряд спорных решений. В частности, он несколько раз отдавал приказы нанести удары по Сирии.

В ночь на 7 апреля 2017 года было запущено 60 крылатых ракет "Томагавк". Они ударили по авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс. Это произошло якобы в ответ на атаку химическими отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун.

Спустя год, в апреле 2018 года, Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. В результате международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла серию ракетных ударов по правительственным объектам. Это решение ряд американских политиков назвал незаконным.

Кроме того, президент США затеял торговую войну с Китаем, Канадой и Евросоюзом. А еще в мае 2018 года Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.