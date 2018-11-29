Права россиян сильно ограничат на Украине

Инициативу урезать права граждан России Петр Порошенко назвал "вполне оправданной"

Военное положение на Украине в первую очередь повлияет на россиян. Их коснутся ограничения на выезд за границу, на снятие депозитов и операций по обмену валют. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что новые меры вводятся "вполне оправданно".

"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены", - говорится в его заявлении в Twitter.

Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. pic.twitter.com/D9ohxiiInX — Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2018

По словам Порошенко, права украинцев тоже ограничат, но лишь в случае открытого вторжения российских войск. Об угрозе наземной операции украинский лидер заговорил после введения военного положения на 30 дней.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России. Они опасно маневрировали в районе Керченской переправы, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Суд в Крыму арестовал всех 24 задержанных моряков на два месяца.

Закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил накануне. Особый порядок предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан.