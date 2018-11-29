Слепые получили возможность "видеть" фотографии в Instagram

Разработчики Instagram выпустили обновление, которое позволит людям с нарушением зрения легче воспринимать контент сайта

Популярный сервис Instagram выпустил обновление, помогающие слабовидящим людям узнавать, что изображено на фотографиях. Для этого используются специальные программные алгоритмы.

Кроме того, сами пользователи могут добавлять описать к фото. Чтобы добавить такое описание для своего поста, нужно зайти в "Дополнительные настройки" и вписать текст, сообщили в Instagram.

Как писал TVC.Ru, российские инженеры создали гаджет размером с небольшой плеер, который позволит слепым людям самостоятельно ориентироваться в пространстве. Прибор способен определять дистанцию до вещей с помощью ультразвука, наподобие парковочных датчиков на автомобилях.