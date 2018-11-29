Порошенко уличили в пьянстве

​Речь украинского лидера об истинных причинах Керченского конфликта удивила многих

Заявление президента Украины Петра Порошенко, связавшего инцидент в Керченском проливе со срывом получения украинской православной церковью автокефалии, многих озадачило. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадима Манукяна, украинский лидер выступал не совсем трезвым.

"Петр Алексеевич в последние дни похоже снова запил горькую. Все последние его высказывания и выступления напоминают алкогольный бред. То он военное положение вводит, для которого нет даже формальных причин, то российские корабли в Босфор не пускает, а то и вовсе ждет в Азовском море корабли НАТО", - сказал общественный деятель в беседе с TVC.Ru.

Эксперт напомнил, к чему обычно приводит серьезное увлечение алкогольными напитками. По словам Манукяна, алкоголизм прогрессирует и неминуема стадия белой горячки.

"Я бы посоветовал ему поберечься, на какое-то время завязать с алкоголем, иначе можно допиться до чертиков и Украину окончательно пустить по миру. К его выходкам и так уже в Европе относятся с настороженностью. Ох, и дождется он того, что клоуном его будут считать все не только в России и Украине, но и в мире", - отметил Вадим Манукян.

Ранее Порошенко выступил в Чернигове с речью. Его заявление опубликовано в видеообращении в Facebook.

"Говорят, а для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст", ― заявил Порошенко.

Также он отметил, что украинские корабли могли быть задержаны с целью лишить Украину финансирования.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября, когда два украинских бронекатера и буксир подошли к российским территориальным водам и попытались прорваться в Азовское море. При этом, они расчехлили артиллерийские установки и направили их на российские корабли. В результате российские пограничники задержали суда. Инцидент в среду впервые прокомментировал президент России Владимир Путин.

Ранее Порошенко неоднократно обвиняли в появлении на публике в нетрезвом состоянии. В частности, бывший советник главы украинского МВД Илья Кива рассказал, что украинский лидер был пьян во время Евромайдана.

Однако бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что Порошенко, вопреки слухам, много не пьет. Но среди алкогольных напитков он предпочитает французские и итальянские вина.