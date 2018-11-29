ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые шокированы загадочным гулом на дне океана

16:22
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Монотонный сигнал длился больше 20 минут. Специалисты говорят, что никогда прежде не сталкивались с таким явлением

Ученые пытаются выяснить причины таинственного гула в Мировом океане. Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от острова Майота в Индийском океане и распространился оттуда по всему южному полушарию — от Мадагаскара до Новой Зеландии.

Загадочный гул может быть связан с серией землетрясений, которые последние полгода наблюдались в районе архипелага Коморские острова. Первые толчки были зафиксированы в начале мая, за ними последовал рой сотен слабых землетрясений. Аномальный сигнал, зафиксированный сейчас, может быть вызван движением магмы под Индийским океаном, пишет National Geographic.

"Я раньше не видел ничего подобного", — восклицает сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем.

Гул продолжался 20 минут и 17 секунд. Специалисты рассказали, что он представлял собой низкочастотные и монохроматические волны.

Главное сегодня
Гидротермальные источники, известные как "черные курильщики"
Гидротермальные источники, известные как "черные курильщики"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿