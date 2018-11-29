Ученые шокированы загадочным гулом на дне океана

Монотонный сигнал длился больше 20 минут. Специалисты говорят, что никогда прежде не сталкивались с таким явлением

Ученые пытаются выяснить причины таинственного гула в Мировом океане. Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от острова Майота в Индийском океане и распространился оттуда по всему южному полушарию — от Мадагаскара до Новой Зеландии.

Загадочный гул может быть связан с серией землетрясений, которые последние полгода наблюдались в районе архипелага Коморские острова. Первые толчки были зафиксированы в начале мая, за ними последовал рой сотен слабых землетрясений. Аномальный сигнал, зафиксированный сейчас, может быть вызван движением магмы под Индийским океаном, пишет National Geographic.

"Я раньше не видел ничего подобного", — восклицает сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем.

Гул продолжался 20 минут и 17 секунд. Специалисты рассказали, что он представлял собой низкочастотные и монохроматические волны.