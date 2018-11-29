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Иисус Христос потребовал встречи с Владимиром Путиным

16:23
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Москвича с именем Иисус Иосифович Христос отвезли в психбольницу после попытки прорваться в Кремль

Около московского Кремля задержали мужчину, который пытался прорваться к президенту России Владимиру Путину, чтобы передать ему флаг и рассказать о сне.

Имя дебошира Иисус Иосифович Христос. Стражам порядка он рассказал, что находился в гробу, а после восстал из мертвых. В отделе полиции, куда привезли дебошира для оформления документов, он не успокоился и начал кидаться на людей. Его пришлось госпитализировать.

Позже выяснилось, что у мужчины диагностирована мания величия, ему назначен ежедневный прием таблеток. Дочь Иисуса Иосифовича Христоса рассказала, что в отношении отца уже возбуждали уголовное после кражи мобильного телефона в центре здоровья, пишет "Московский комсомолец".

Отметим, что в Кремль неоднократно пытались прорваться психически нездоровые люди. Так, несколько лет назад встречи с президентом требовал житель Ингушетии, который назвал себя "сыном Путина".

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