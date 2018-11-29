В Кабардино-Балкарии силовики изрешетили пулями "Жигули" экстремистов

Операцию провели ФСБ и полиция в Майском районе республики.

В Кабардино-Балкарии силовики попытались остановить автомобиль ("Жиугли", 7-я модель). Сидевшие там люди открыли огонь и были ликвидированы ответным огнем. Кроме того, одного преступника удалось задержать. По данным ФСБ, все они – члены религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства силовиков и бизнесменов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса – "Организация незаконного вооруженного формирования", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются личности экстремистов, говорится в сообщении, поступившем в TVC.Ru.