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В Кабардино-Балкарии силовики изрешетили пулями "Жигули" экстремистов

17:07
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Операцию провели ФСБ и полиция в Майском районе республики.

В Кабардино-Балкарии силовики попытались остановить автомобиль ("Жиугли", 7-я модель). Сидевшие там люди открыли огонь и были ликвидированы ответным огнем. Кроме того, одного преступника удалось задержать. По данным ФСБ, все они – члены религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства силовиков и бизнесменов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса – "Организация незаконного вооруженного формирования", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются личности экстремистов, говорится в сообщении, поступившем в TVC.Ru.

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