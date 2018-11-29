Украина закрыла Крым для иностранцев

В первую очередь украинские пограничники преградят доступ на полуостров гражданам России

Въезд в Крым для всех иностранных граждан закрыт с территории Украины. Такое решение приняла украинская Государственная пограничная служба.

С 29 ноября границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины. Эти ограничения будут распространяться в течение действия военного положения.

При этом, как передает украинская служба BBC, особое внимание при контроле границы будет уделено "группе риска", в которую, в первую очередь, входят граждане России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал "вполне оправданным" введение новых мер в отношении граждан России в этой стране в связи с объявленным военным положением. В частности, их ограничат в правах на выезд за границу, а также на снятие депозитов и операций по обмену валют. Порошенко добавил, что права украинцев также ограничат, но только в случае открытого вторжения российских войск.

Закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу 28 ноября. Он, в частности, предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан.

На такой шаг Порошенко пошел в связи с инцидентом в Керченком проливе, который произошел 25 ноября. В тот день три корабля ВМС Украины нарушили границу России и опасно маневрировали в районе Керченской переправы. Они не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Суд в Крыму арестовал всех 24 задержанных моряков на два месяца.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Однако президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией под руководством СБУ. По его словам, инцидент в Черном море связан с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.