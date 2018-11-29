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В России массово отзывают Lada 4х4

17:56
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Несколько тысяч автомобилей, выпущенных с апреля этого года, могут быть с дефектом

Концерн "АвтоВАЗ" отзывает более 3,3 тысячи внедорожников Lada 4х4. Проблема – в трещине на торце вала верхнего рулевого управления. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день. С их VIN-кодами можно ознакомиться на сайте Росстандарта.

"Изготовители ПАО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей Lada 4х4, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - приводит АГН Москва сообщение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Весь ремонт для владельцев машин будет произведен совершенно бесплатно.

Как писал TVC.Ru, на этой неделе "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж хэтчбека Lada XRay 2019. Автомобиль в базовом исполнении обойдется в 589 900 рублей, версия Classic – на 40 тысяч рублей дороже.

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